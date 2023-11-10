«Ислочь» поднялась на третье место в чемпионате Беларуси по футболу
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня подопечные Сергея Боровского переиграли в гостях футболистов «Гомеля» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в самой концовке встречи — на 88-й минуте отличился Вадим Пигас, а еще через две минуты его успех повторил Александр Макась.
В другом сегодняшнем поединке мозырская «Славия» одолела в Солигорске местный «Шахтер» — 1:0. Победный гол в середине первой половины игры забил Максим Жумабеков. Команда Алексея Баги проиграла третий матч кряду.
В субботу, 11 ноября, свои встречи проведут главные фавориты 33-го национального первенства. Лидер первенства минское «Динамо» примет на своей арене «Сморгонь». Идущий вторым «Неман» также у себя дома встретится с футболистами «Слуцка». Если подопечные Вадима Скрипченко завтра победят, а «Неман» проиграет, то минские динамовцы досрочно обеспечат себе золотые медали.
Заключительные игры 28-го тура состоятся 12 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Белшина» (Бобруйск). Брестское «Динамо» пропускает этот тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 60 очков (25 матчей), «Неман» — 56 (25), «Ислочь» — 44 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (25), БАТЭ — 41 (25), «Гомель» (26) — 40. Турнирную таблицу замыкает «Энергетик-БГУ», у которого 1 балл, у «Белшины» 3 очка, «Шахтер» имеет 6 зачетных баллов. Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Неман») и Владислав Морозов («Динамо», Минск), в активе которых по 13 забитых мячей.