«Ислочь» поднялась на третье место в чемпионате Беларуси по футболу

Источник: ФК "Ислочь"

Сегодня подопечные Сергея Боровского переиграли в гостях футболистов «Гомеля» с результатом 2:0. Оба мяча были забиты в самой концовке встречи — на 88-й минуте отличился Вадим Пигас, а еще через две минуты его успех повторил Александр Макась.

В другом сегодняшнем поединке мозырская «Славия» одолела в Солигорске местный «Шахтер» — 1:0. Победный гол в середине первой половины игры забил Максим Жумабеков. Команда Алексея Баги проиграла третий матч кряду.

В субботу, 11 ноября, свои встречи проведут главные фавориты 33-го национального первенства. Лидер первенства минское «Динамо» примет на своей арене «Сморгонь». Идущий вторым «Неман» также у себя дома встретится с футболистами «Слуцка». Если подопечные Вадима Скрипченко завтра победят, а «Неман» проиграет, то минские динамовцы досрочно обеспечат себе золотые медали.

Заключительные игры 28-го тура состоятся 12 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Белшина» (Бобруйск). Брестское «Динамо» пропускает этот тур.