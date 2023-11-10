Хет-трик Бензема принёс победу «Аль-Иттихаду» над «Абхой» в матче Про-Лиги

Под конец первого тайма, на 38-й минуте, в ворота «Абхи» был назначен пенальти. Карим Бензема успешно реализовал 11-метровый удар, выведя свою команду вперёд. В начале второго тайма, на 51-й минуте, Карл Токо Экамби сравнял счёт. Однако уже на 54-й минуте Игор Коронадо с передачи Бензема вновь вывел «Аль-Иттихад» вперёд. На 67-й минуте Бензема забил свой второй гол во встрече, удвоив преимущество хозяев, а уже на 69-й минуте Карим оформил хет-трик, доведя счёт до разгромного. В концовке встречи, на 85-й минуте, Фахад Аль-Джумайя отыграл один мяч, установив окончательный счёт матча — 4:2, уверенная победа «Аль-Иттихада».