Луческу: Я никогда не вернусь работать в Россию. Не хочу покидать Украину врагом

Недавно 78-летний специалист дал интервью российскому изданию «Спорт-экспресс», в котором его спросили, возможно ли его возвращение в Россию после ухода c поста главного тренера киевского «Динамо».

«Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны», — ответил Луческу российскому СМИ.

Однако сегодня интервью с Луческу опубликовало украинское интернет-издание Sport Arena, которому румынский тренер сказал совсем другие вещи относительно работы в России.

"Прежде всего хочу сказать, что мое последнее интервью было на тему футбола, только футбола, а не политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь в страну, которая порождает зло.

Я работал здесь, в Киеве, с «Динамо» и своими глазами видел все ужасы, которые принесла Россия. Я не покинул команду, готовил игроков под воздушными тревогами и помогал в эвакуации их семей. Я все это ощутил на себе, какая может быть речь о возвращении в Россию?

Моя главная мечта сейчас — это мир и покой в Украине. Это безопасность для украинцев, полные стадионы и процветание этой замечательной страны«, — заявил Луческу, который тренировал “Зенит” в сезоне-2016/17.

Луческу с 2020 года был главным тренером киевского «Динамо». Об уходе из украинского клуба он объявил 3 ноября 2023 года после поражения от «Шахтера» (0:1). При этом Луческу не собирается заканчивать карьеру.

"Что касается моей карьеры в будущем, то я не собираюсь уходить на пенсию уже сейчас. Я хочу вернуться в большой футбол, хочу тренировать команды, которые будут играть на европейском уровне. Футбол способен творить чудеса, я помню, как мы собирали стадионы в Европе, когда на матчи приходили украинцы и могли хотя бы на время забыть происходящее у них на родине.

Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ — прим.), я был с «Динамо» и страной все это время. Хочу, чтобы вы запомнили меня как человека, который помогал развивать украинский футбол, украинский спорт.

Еще раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в Россию. После того, что я увидел собственными глазами в Украине, это вообще не обсуждается.

Не верьте всему, что видите. В моем последнем интервью мы разговаривали исключительно о футболе, а все остальные вопросы и ответы журналисты уже додумали за меня. Запомните меня как человека, любящего Украину!", — заявил румын.

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