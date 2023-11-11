Минское «Динамо» приблизилось к золоту, разгромив футболистов «Сморгони»

Динамовцы уже в самом начале сняли все вопросы об исходе этой игры: на 2-й минуте Александр Сачивко открыл счет, а через три минуты гол забил лидер бомбардирской гонки нынешнего первенства Владислав Морозов. К перерыву Артем Быков и Даниил Зорин еще дважды поразили ворота гостей. Во второй половине встречи хозяева продолжали атаковать и забили еще три мяча. Морозов забил 15-й свой мяч в этом чемпионате, Зорин также оформил голевой дубль, а последнюю точку поставил капитан минчан Сергей Политевич.