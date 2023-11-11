Минское «Динамо» приблизилось к золоту, разгромив футболистов «Сморгони»

Динамовцы уже в самом начале сняли все вопросы об исходе этой игры: на 2-й минуте Александр Сачивко открыл счет, а через три минуты гол забил лидер бомбардирской гонки нынешнего первенства Владислав Морозов. К перерыву Артем Быков и Даниил Зорин еще дважды поразили ворота гостей. Во второй половине встречи хозяева продолжали атаковать и забили еще три мяча. Морозов забил 15-й свой мяч в этом чемпионате, Зорин также оформил голевой дубль, а последнюю точку поставил капитан минчан Сергей Политевич.
Таким образом, если идущий вторым гродненский «Неман» сегодня проиграет у себя дома футболистам «Слуцка», то минские динамовцы досрочно, за два тура до финиша, обеспечат себе золотые медали.
Вчера футболисты «Ислочи» переиграли в гостях футболистов «Гомеля» с результатом 2:0. Мозырская «Славия» также на выезде одолела солигорский «Шахтер» — 1:0.
Заключительные игры 28-го тура состоятся 12 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Белшина» (Бобруйск). Брестское «Динамо» пропускает этот тур.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 63 очка (26 матчей), «Неман» — 56 (25), «Ислочь» — 44 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (25), БАТЭ — 41 (25). Турнирную таблицу замыкает «Энергетик-БГУ», у которого 1 балл, у «Белшины» 3 очка, «Шахтер» имеет 6 зачетных баллов.