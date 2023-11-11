Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Хетафе
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Лас-Пальмас
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ювентус
Кальяри
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Краснодар
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
Гавр
Монако
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Реал Сосьедад
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хайденхайм
42
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Боруссия Д
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Милан
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Жирона
12
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Ленинградец
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
ЦСКА
11
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Динамо Мн
Сморгонь
70
10.11
Гомель
Ислочь
02
10.11
Шахтер С
Славия М
01
6.11
Динамо Брс
Динамо Мн
13
5.11
Белшина
Энергетик-БГУ
01
5.11
Славия М
Неман
02
5.11
Сморгонь
Минск
00
4.11
Ислочь
Шахтер С
21
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:05 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» приблизилось к золоту, разгромив футболистов «Сморгони»

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» сделали очередной шаг к чемпионскому титулу, разгромив на своей арене «Сморгонь» с результатом 7:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
СморгоньЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Наверх
6
фотографий
6
фотографий

Динамовцы уже в самом начале сняли все вопросы об исходе этой игры: на 2-й минуте Александр Сачивко открыл счет, а через три минуты гол забил лидер бомбардирской гонки нынешнего первенства Владислав Морозов. К перерыву Артем Быков и Даниил Зорин еще дважды поразили ворота гостей. Во второй половине встречи хозяева продолжали атаковать и забили еще три мяча. Морозов забил 15-й свой мяч в этом чемпионате, Зорин также оформил голевой дубль, а последнюю точку поставил капитан минчан Сергей Политевич.

Таким образом, если идущий вторым гродненский «Неман» сегодня проиграет у себя дома футболистам «Слуцка», то минские динамовцы досрочно, за два тура до финиша, обеспечат себе золотые медали.

Вчера футболисты «Ислочи» переиграли в гостях футболистов «Гомеля» с результатом 2:0. Мозырская «Славия» также на выезде одолела солигорский «Шахтер» — 1:0.

Заключительные игры 28-го тура состоятся 12 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Белшина» (Бобруйск). Брестское «Динамо» пропускает этот тур.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 63 очка (26 матчей), «Неман» — 56 (25), «Ислочь» — 44 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (25), БАТЭ — 41 (25). Турнирную таблицу замыкает «Энергетик-БГУ», у которого 1 балл, у «Белшины» 3 очка, «Шахтер» имеет 6 зачетных баллов.

Динамо Мн
7:0
Первый тайм: 0:0
Сморгонь
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь