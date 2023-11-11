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20:19 (мск), источник: Sport24

«Бавария» обыграла «Хайденхайм» и возглавила таблицу Бундеслиги. Дубль на счету Кейна

Сегодня, 11 ноября, проходят матчи 11-го тура Бундеслиги.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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«Бавария» на домашнем поле принимала «Хайденхайм». Встреча завершилась в пользу мюнхенского клуба со счетом 4:2.

За «Баварию» голами отметились Гарри Кейн — 14-я и 44-я минуты матча, Рафаэль Геррейру — 72-я Эрик-Максим Шупо-Мотинг — 85-я. За «Хайденхайм» моменты реализовали Тим Клейндиенст — 67-я минута и Ян-Никлас Бесте — 70-я.

В параллельной игре «Аугсбург» и «Хоффенхайм» не смогли выявить победителя — 1:1.

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Бавария
4:2
Первый тайм: 2:0
Хайденхайм
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