«Бавария» обыграла «Хайденхайм» и возглавила таблицу Бундеслиги. Дубль на счету Кейна
Сегодня, 11 ноября, проходят матчи 11-го тура Бундеслиги.
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Сегодня, 11 ноября, проходят матчи 11-го тура Бундеслиги.
«Бавария» на домашнем поле принимала «Хайденхайм». Встреча завершилась в пользу мюнхенского клуба со счетом 4:2.
За «Баварию» голами отметились Гарри Кейн — 14-я и 44-я минуты матча, Рафаэль Геррейру — 72-я Эрик-Максим Шупо-Мотинг — 85-я. За «Хайденхайм» моменты реализовали Тим Клейндиенст — 67-я минута и Ян-Никлас Бесте — 70-я.
В параллельной игре «Аугсбург» и «Хоффенхайм» не смогли выявить победителя — 1:1.
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