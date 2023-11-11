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11 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Угловой Захаряна помог «Реал Сосьедад» открыть счет в победном матче. У россиянина третий выход в старте

Российский полузащитник выступил качественно.

Альмерия
Реал СосьедадЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Жесткий график, в котором сейчас проводит матчи «Реал Сосьедад», — окно возможностей для Арсена Захаряна. За последние три недели он в третий раз вышел в стартовом составе басков. Впрочем, кубковую встречу с «Буньолем» следует вынести за скобки в силу уровня выступающего в шестом испанском дивизионе соперника. Иманол Альгуасиль тогда вдоволь поэкспериментировал с составом, использовав несколько футболистов из заявки второй команды, а футбол на нетипичном для Испании искусственном газоне получился из разряда «отыграли и забыли».

Октябрьская же игра с «Мальоркой» оказалась более показательной для случаев активной по меркам Альгуасиля ротации состава. «Реал Сосьедад» не хватало остроты, и действовавший слева Захарян выглядел самой уязвимой фигурой. Тогда Арсена в перерыве поменял Барренечеа, а Мендес, у которого игра поначалу не складывалась, стал автором победного гола. В этот раз картина была принципиально другой.

Прежде всего, формально Захарян подменял главную звезду команды Кубо и в четверке полузащитников располагался справа. Но, естественно, никакой привязки к бровке у него не было. Ее Арсен постоянно уступал под включения защитника Траоре. Кроме того, российский полузащитник периодически менялся позициями с уходившим в зону правого инсайда Ойярсабалем, а сам перемещался в центр. И смотрелся в этой роли российский полузащитник довольно органично.

Да, в паре моментов у него получились неточные передачи, только за такие потери если и ругают, то с оговорками — все-таки Захарян пытался обострить игру. Правда, сам — в отличие от партнеров — по воротам не бил. А когда такой шанс представился, выбрал вариант с передачей на врывавшегося в штрафную Траоре. И уж точно наш легионер не выглядел первым кандидатом на замену, хотя о всяком можно было подумать, когда ближе к перерыву режиссер трансляции сделал акцент на активно разминавшихся Шо и Кубо.

Японец в итоге вышел вместо активного, но упорно стрелявшего издали мимо ворот Барренечеа, а Захарян, уступив японцу его законную роль, ушел налево. Вдобавок ко всему атака гостей стала в большей степени ориентирована на комбинационную игру, тогда как мощный Садик с его попаданием в штангу Альгуасиля не убедил. С другой стороны, и подач в его адрес почти не было, зато во втором тайме количество кроссов увеличилось.

Преимущественно мяч паправлялся в штрафную слева, где интересно комбинировали Захарян, Ойярсабаль и Муньос. Неожиданным адресатом этих подач оказался врывавшийся в штрафную из глубины Турриентес. Он даже забил, но, как выяснилось после похода арбитра к монитору, не плечом, а все же рукой. Только угрозы стали системными, аутсайдер стал уставать, что увеличило еще и количество стандартов. А это — зона ответственности Захаряна, и ему даже доверили исполнить штрафной из перспективной позиции.

И если тот удар получился неточным, то угловой Арсена принес успех. Если бы дело было в РПЛ, то, по версии «СЭ», полузащитник заработал бы результативный балл за предголевую ключевую передачу. По факту же ассистентом стал Элустондо, который после подачи углового переправил мяч замкнувшему дальнюю штангу Ойярсабалю. И точно так же «Реал Сосьедад» добил «Альмерию» по ходу десяти добавленных арбитром минут.

Случилось это уже без Захаряна, который провел качественную игру и был заменен на 74-й минуте. После этого «Реал Сосьедад» рисковал потерять очки, а протесты Кубо, с прессинга на котором началась ответная голевая атака, ни к чему не привели. Ключевым же событием стал реализованный Фернандесом пенальти. У басков отличная неделя — первый за 19 лет выход в плей-офф Лиги чемпионов и первая победа в национальном первенстве с 21 октября. Тогда, кстати, Захарян тоже был в старте.

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