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21:57 (мск), источник: БЕЛТА

«Неман» выиграл у футболистов «Слуцка» и продолжает борьбу за золото

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» одолел на своем поле футболистов «Слуцка» и продолжает погоню за лидером чемпионата Беларуси минским «Динамо», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
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Источник: БЕЛТА

Встреча в Гродно прошла с большим преимуществом хозяев, но реализовать его они смогли только за 5 минут до перерыва, когда отличился Егор Зубович. В самом конце второго тайма Алексей Легчилин забил второй гол — 2:0 в пользу «Немана».

Лидеры турнира футболисты минского «Динамо» у себя дома не оставили шансов на успех гостям из «Сморгони», разгромив их со счетом 7:0. В этой игре по голевому дублю оформили Даниил Зорин и лидер бомбардирской гонки белорусского первенства Владислав Морозов, в активе которого уже 15 забитых мячей.

«Ислочь» из Минского района переиграла в гостях футболистов «Гомеля» с результатом 2:0, а мозырская «Славия» также на выезде одолела солигорский «Шахтер» — 1:0.

Остальные матчи 28-го тура состоятся в воскресенье, 12 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Белшина» (Бобруйск). Брестское «Динамо» пропускает этот тур.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Динамо» (Минск) — 63 очка (26 матчей), «Неман» — 59 (26), «Ислочь» — 44 (26), «Торпедо-БелАЗ» — 43 (25), БАТЭ — 41 (25).

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