«Неман» выиграл у футболистов «Слуцка» и продолжает борьбу за золото

Встреча в Гродно прошла с большим преимуществом хозяев, но реализовать его они смогли только за 5 минут до перерыва, когда отличился Егор Зубович. В самом конце второго тайма Алексей Легчилин забил второй гол — 2:0 в пользу «Немана».

Лидеры турнира футболисты минского «Динамо» у себя дома не оставили шансов на успех гостям из «Сморгони», разгромив их со счетом 7:0. В этой игре по голевому дублю оформили Даниил Зорин и лидер бомбардирской гонки белорусского первенства Владислав Морозов, в активе которого уже 15 забитых мячей.

«Ислочь» из Минского района переиграла в гостях футболистов «Гомеля» с результатом 2:0, а мозырская «Славия» также на выезде одолела солигорский «Шахтер» — 1:0.

Остальные матчи 28-го тура состоятся в воскресенье, 12 ноября: «Нафтан» (Новополоцк) — БАТЭ, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Минск» — «Белшина» (Бобруйск). Брестское «Динамо» пропускает этот тур.