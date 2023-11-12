Матч «Коритиба» — «Крузейро» остановлен из-за массовой драки фанатов на поле

После гола «Коритибы» фанаты «Крузейро» перелезли через заграждения и выбежали на поле, после чего к ним присоединились фанаты хозяев и устроили массовую драку. Полиция не вступала в противостояние с болельщиками, дождавшись, пока фанаты сами покинут поле.