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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Головин с Кузяевым зарубились во Франции! У матча получилась редчайшая развязка

Последний удар в игре при счёте 0:0 был нанесён с пенальти.

Гавр
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Источник: РИА "Новости"

В 12-м туре Лиги 1 встретились два российских легионера, выступающих в чемпионате Франции. «Гавр» Далера Кузяева принимал «Монако» Александра Головина. Перед матчами уикенда хозяева занимали седьмое место, а гости — третье, отставая от лидера «Ниццы» всего на два очка.

Футбол

Франция 2023/2024
Тур 12, 11.11.2023, 23:00

Гавр0Монако0

«Гавр», можно сказать, отзеркалил тактическую схему «Монако». Обе команды играли 3−4−2−1. Головин действовал у монегасков на привычной позиции левого инсайда, а Кузяев исполнял роль центрального полузащитника в составе хозяев. Так что два российских легионера пересекались достаточно часто. Могли при желании прямо на поле обсудить последние новости. Впрочем, игра получалась настолько интенсивной, что отвлекаться было никак нельзя — требовалось держать максимальную концентрацию с первой и до последней минуты.

Далер и Александр были, как обычно, заметными фигурами в своих командах. Именно Кузяев создал первый голевой момент: открывшись в полукруге, вырезал передачу на Него, чей удар с трудом отбил голкипер Кён. Потом экс-полузащитник «Зенита» поучаствовал ещё в нескольких опасных атаках «Гавра», однажды разогнал контрвыпад чудо-пасом через полполя. Хозяева вообще хорошо встречали средним блоком монегасков, которые контролировали мяч около 70% времени. Ещё запомнился эпизод с падением игрока «Гавра» в штрафной соперника: на пенальти, кажется, это не тянуло, но судье пришлось успокаивать тренера Луку Элснера.

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Когда хозяева подустали и стали чуть хуже работать в контрпрессинге, «Монако» начал создавать свои моменты. Головин находился в центре внимания. После стенки с Бен-Йеддером экс-полузащитник ЦСКА выходил бы один на один, если бы ответный пас форварда не прервал защитник. Другая стенка с участием Александра завершилась суперсейвом вратаря «Гавра». А впервые команда Ади Хюттера пробила в створ в атаке, которую россиянин помог развить тонким пропуском мяча. Потом и сам Головин имел шанс забить, вот только его удар из хорошей позиции заблокировал… Кузяев! В итоге на перерыв соперники ушли при счёте 0:0.

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Во втором тайме «Монако» продолжал поддавливать, но горячо было в штрафной самой команды Хюттера. Две дуэли с участием лучшего бомбардира «Гавра» Алиуи и центрального защитника Марипана — просто огонь! В первом случае Алиуи после выноса от вратаря ускользнул от чилийца и убегал один на один, но сам себя перехитрил: перекидывая через вратаря, отправил мяч ему в руки. Потом Марипан пошёл в пугающий подкат против Алиуи в своей штрафной. Форвард долго лежал на поле после контакта, тем не менее судья показал, что это не пенальти — центрбек попал прямой ногой в мяч.

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В конце концов «Гавр» выравнял игру и затянул монегасков в свои сети. У команды Хюттера почти ничего не клеилось в атаке. Был хороший дальний удар — его заблокировал Кузяев. Кстати, «Гавр» за 11 туров пропустил на один мяч меньше «Монако». Даже на фоне утомлённости на последних минутах, когда стало совсем непросто, хозяева держали темп и сохраняли организованность. «Монако» совсем чуть-чуть превзошёл «Гавр» по ударам — 10:9, а по попаданиям в створ и вовсе уступил (4:5).

А развязка у матча получилась в компенсированное время просто сумасшедшей: Головин создал своим пасом момент, который партнёр загубил, после чего в ворота монегасков был назначен пенальти. VAR помог судье разглядеть наступ Диопа в штрафной. Но Кён поймал мяч после удара Грандсира, и тут же прозвучал финальный свисток!

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Кузяев был заменён на 90-й минуте. Статистика Далера: 53 касания мяча, 0 ударов, 77% точных передач, два паса под удар, одна обводка, два отбора, четыре перехвата, три выноса мяча и 5 выигранных единоборств из 10. У Головина 68 касаний, один удар, 84% точных передач, два паса под удар, четыре обводки, два перехвата и два выноса мяча, пять выигранных единоборств из семи. Оба россиянина совершили и заработали по одному фолу.

Головин заработал от сайта Sofascore 7,7 балла, Кузяев — 7,4. Оба попали в топ-3 в своих командах.

Гавр
0:0
Первый тайм: 0:0
Монако
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