«Возили Далера». Головин и Кузяев дали совместное интервью после матча «Гавр» — «Монако»

Встреча прошла в Гавре на стадионе «Стад Осеан» и завершилась со счётом 0:0.
Головин. Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра.
Головин. Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счёт по игре.
Кузяев. Я думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Я считаю, что игра прошла на славу.
После 12 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 24 очка. «Гавр», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 15 очков.