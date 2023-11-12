«Возили Далера». Головин и Кузяев дали совместное интервью после матча «Гавр» — «Монако»

Источник: Кадр из трансляции

Встреча прошла в Гавре на стадионе «Стад Осеан» и завершилась со счётом 0:0.

Головин. Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра.

Кузяев. Боевая ничья.

Головин. Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счёт по игре.

Кузяев. Я думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Я считаю, что игра прошла на славу.