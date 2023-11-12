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11:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Возили Далера». Головин и Кузяев дали совместное интервью после матча «Гавр» — «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Гавра» Далер Кузяев дали совместное интервью для телеграм-канала TIME после матча 12-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Кадр из трансляции

Встреча прошла в Гавре на стадионе «Стад Осеан» и завершилась со счётом 0:0.

Головин. Возили Далера сегодня, отскочил Далер. Нормально играли, плюс минус равная игра.

Кузяев. Боевая ничья.

Головин. Боевая ничья, но мы должны были 4:0 выиграть. Шучу, думаю, счёт по игре.

Кузяев. Я думаю, болельщикам понравилась такая игра. Была насыщенная событиями, моментами. Пенальти, вратарь спас в конце. Я считаю, что игра прошла на славу.

После 12 туров «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 24 очка. «Гавр», в свою очередь, занимает шестое место, набрав 15 очков.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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