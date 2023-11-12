Гол Коваленко принес «Эмполи» победу над «Наполи» Кварацхелии

Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 1:0.

Единственный гол на 91-й минуте забил украинский полузащитник Виктор Коваленко, который вышел на замену на 71-й.

Грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия появился на поле на 54-й минуте, но не отметился результативными действиями.