Гол Коваленко принес «Эмполи» победу над «Наполи» Кварацхелии
«Наполи» уступил «Эмполи» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии.
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«Наполи» уступил «Эмполи» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 1:0.
Единственный гол на 91-й минуте забил украинский полузащитник Виктор Коваленко, который вышел на замену на 71-й.
Грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия появился на поле на 54-й минуте, но не отметился результативными действиями.
Благодаря этой победе «Эмполи» покинул зону вылета и поднялся на 17-е место с 10 очками. «Наполи» остался 4-м с 21 очком.