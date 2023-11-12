Футболист «Бешикташа» Зайнутдинов получил перелом носа в матче чемпионата Турции

ТАСС, 12 ноября. Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за «Бешикташ» казахстанец Бахтиёр Зайнутдинов получил перелом носа в матче чемпионата Турции с командой «Истанбул Башакшехир» и был госпитализирован. Об этом сообщает турецкая газета Fanatik.

Зайнутдинов был заменен на 41-й минуте после столкновения с ганским футболистом команды соперника Джеромом Опоку. По ходу второго тайма «Истанбул Башакшехир» ведет со счетом 1:0.

О переходе Зайнутдинова в «Бешикташ» было объявлено 21 августа, с 2020 года казахстанский полузащитник выступал за московский ЦСКА. В составе армейцев в 2023 году он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. В текущем сезоне казахстанский полузащитник провел 10 матчей за «Бешикташ» в чемпионате Турции и не отметился результативными действиями.