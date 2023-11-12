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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Брентфорд»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. «Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.

Ливерпуль
БрентфордЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился египетский нападающий Мохамед Салах (39-я и 62-я минуты), еще один мяч на счету португальца Диогу Жоты (74).

В первом тайме судья отменил два гола уругвайского нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса из-за офсайда.

«Ливерпуль» (27 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Брентфорд» (16) прервал серию из трех побед и идет десятым. В следующем туре команда Юргена Клоппа 25 ноября сыграет на выезде против «Манчестер Сити», команда из Брентфорда в тот же день примет «Арсенал».

Результаты других матчей:

«Астон Вилла» — «Фулхэм» — 3:1;

«Брайтон» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1;

«Вест Хэм» — «Ноттингем Форест» — 3:2.

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Ливерпуль
3:0
Первый тайм: 1:0
Брентфорд
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