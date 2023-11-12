Дубль Салаха помог «Ливерпулю» разгромить «Брентфорд»

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дублем отметился египетский нападающий Мохамед Салах (39-я и 62-я минуты), еще один мяч на счету португальца Диогу Жоты (74).

«Ливерпуль» (27 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице. «Брентфорд» (16) прервал серию из трех побед и идет десятым. В следующем туре команда Юргена Клоппа 25 ноября сыграет на выезде против «Манчестер Сити», команда из Брентфорда в тот же день примет «Арсенал».