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19:31 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Бешикташа» рассказал о последствиях травмы Зайнутдинова

Главный тренер «Бешикташа» Рыза Чалымбай прокомментировал эпизод с травмой Бахтиера Зайнутдинова в матче с «Истанбулом», сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
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Источник: Соцсети

Хавбек сборной Казахстана получил локтем в лицо от защитника «Истанбула» Джерома Опоку и был вынужден покинуть поле на 41-й минуте. «С Бактиером случилось какое-то несчастье. Он получил удар локтем, когда боролся. Его глаз начал терять зрение. Он закрылся, и начала течь кровь. Думаю, сейчас с ним все в порядке. Иначе мы бы знали об этом», — заявил Чалымбай.

Стамбульский клуб сообщил, что Бахтиер госпитализирован в одну из местных больниц.

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