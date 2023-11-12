Тренер «Бешикташа» рассказал о последствиях травмы Зайнутдинова

Хавбек сборной Казахстана получил локтем в лицо от защитника «Истанбула» Джерома Опоку и был вынужден покинуть поле на 41-й минуте. «С Бактиером случилось какое-то несчастье. Он получил удар локтем, когда боролся. Его глаз начал терять зрение. Он закрылся, и начала течь кровь. Думаю, сейчас с ним все в порядке. Иначе мы бы знали об этом», — заявил Чалымбай.