«Минск» одолел «Белшину» на финише 28-го тура чемпионата Беларуси

В первом тайме встречи в Городее соперники обменялись голами: на 32-й минуте Евгений Малашевич вывел минчан вперед, а через минуту Илья Кухарчик сравнял результат. Победу «Минску» принес Родион Печура, отличившийся на 67-й минуте поединка.

Также сегодня жодинские торпедовцы победили столичный «Энергетик-БГУ» с таким же результатом — 2:1, а борисовский БАТЭ в Новополоцке разгромил местный «Нафтан» — 7:0. Вчера с таким же счетом лидеры первенства футболисты минского «Динамо» выиграли у себя дома у «Сморгони». Преследователь динамовцев гродненский «Неман» победил на своем поле футболистов «Слуцка» — 2:0.

Результаты остальных игр: «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 0:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 0:1. Брестские динамовцы пропускали 28-й тур.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 63 очка, «Неман» — 59, «Торпедо-БелАЗ» — 46, «Ислочь», БАТЭ — по 44. Замыкает турнирную таблицу «Энергетик-БГУ», у которого один балл, «Белшина» имеет 3 очка, в активе «Шахтера» 6 зачетных баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет минский динамовец Владислав Морозов, забивший 15 мячей.