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19:40 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» одолел «Белшину» на финише 28-го тура чемпионата Беларуси

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» одолели бобруйскую «Белшину» с результатом 2:1 в последнем поединке 28-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
БелшинаЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
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Источник: БЕЛТА

В первом тайме встречи в Городее соперники обменялись голами: на 32-й минуте Евгений Малашевич вывел минчан вперед, а через минуту Илья Кухарчик сравнял результат. Победу «Минску» принес Родион Печура, отличившийся на 67-й минуте поединка.

Также сегодня жодинские торпедовцы победили столичный «Энергетик-БГУ» с таким же результатом — 2:1, а борисовский БАТЭ в Новополоцке разгромил местный «Нафтан» — 7:0. Вчера с таким же счетом лидеры первенства футболисты минского «Динамо» выиграли у себя дома у «Сморгони». Преследователь динамовцев гродненский «Неман» победил на своем поле футболистов «Слуцка» — 2:0.

Результаты остальных игр: «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 0:2, «Шахтер» (Солигорск) — «Славия» (Мозырь) — 0:1. Брестские динамовцы пропускали 28-й тур.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Минск) — 63 очка, «Неман» — 59, «Торпедо-БелАЗ» — 46, «Ислочь», БАТЭ — по 44. Замыкает турнирную таблицу «Энергетик-БГУ», у которого один балл, «Белшина» имеет 3 очка, в активе «Шахтера» 6 зачетных баллов. Список лучших бомбардиров возглавляет минский динамовец Владислав Морозов, забивший 15 мячей.

Сейчас в чемпионате страны наступил перерыв, связанный с международными матчами национальной и молодежной сборных Беларуси.

Минск
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Первый тайм: 0:0
Белшина
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