«Барселона» одержала волевую победу над «Алавесом»

Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Барселона» пропустила на 1-й минуте — отличился Самуэль Омородион. Во втором тайме Роберт Левандовский оформил дубль (53, 77), забив второй мяч с пенальти.

«Барселона» набрала 30 очков и идет на третьем месте в таблице Примеры, отставая на два балла от мадридского «Реала» и на четыре очка от лидирующей «Жироны». «Алавес» (12 очков) занимает 14-ю строчку.