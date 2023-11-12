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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» одержала волевую победу над «Алавесом»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. «Барселона» одержала волевую победу над «Алавесом» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона
АлавесЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Барселоне на Олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. «Барселона» пропустила на 1-й минуте — отличился Самуэль Омородион. Во втором тайме Роберт Левандовский оформил дубль (53, 77), забив второй мяч с пенальти.

«Барселона» набрала 30 очков и идет на третьем месте в таблице Примеры, отставая на два балла от мадридского «Реала» и на четыре очка от лидирующей «Жироны». «Алавес» (12 очков) занимает 14-ю строчку.

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Барселона
2:1
Первый тайм: 0:1
Алавес
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