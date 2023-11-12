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21:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский вратарь стал трехкратным чемпионом Норвегии по футболу

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский голкипер Никита Хайкин в третий раз в карьере стал чемпионом Норвегии по футболу в составе клуба «Будё-Глимт».

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Источник: пресс-служба клуба "Будё-Глимт"

В воскресенье «Будё-Глимт» обыграл дома «Олесунн» со счетом 1:0 благодаря автоголу Николая Хопланда (37-я минута). Хайкин матч пропустил.

«Будё-Глимт» набрал 67 очков и опережает ближайшего преследователя на девять баллов за два тура до конца чемпионата страны.

«Будё-Глимт» стал чемпионом Норвегии в третий раз в истории, все это время в составе команды был Хайкин.

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