Российский вратарь стал трехкратным чемпионом Норвегии по футболу
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский голкипер Никита Хайкин в третий раз в карьере стал чемпионом Норвегии по футболу в составе клуба «Будё-Глимт».
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российский голкипер Никита Хайкин в третий раз в карьере стал чемпионом Норвегии по футболу в составе клуба «Будё-Глимт».
В воскресенье «Будё-Глимт» обыграл дома «Олесунн» со счетом 1:0 благодаря автоголу Николая Хопланда (37-я минута). Хайкин матч пропустил.
«Будё-Глимт» набрал 67 очков и опережает ближайшего преследователя на девять баллов за два тура до конца чемпионата страны.
«Будё-Глимт» стал чемпионом Норвегии в третий раз в истории, все это время в составе команды был Хайкин.