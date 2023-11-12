Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами»
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года, сообщается на официальном сайте клуба североамериканской лиги MLS.
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года, сообщается на официальном сайте клуба североамериканской лиги MLS.
Месси, перешедший в «Интер Майами» летом, провел за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Аргентинец помог «Интеру» завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.
В ноябре Месси получил рекордный, восьмой «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.