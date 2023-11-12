Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами»

Месси, перешедший в «Интер Майами» летом, провел за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Аргентинец помог «Интеру» завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.