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21:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси признан лучшим футболистом сезона в «Интер Майами»

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Аргентинский форвард Лионель Месси назван лучшим футболистом «Интер Майами» в сезоне 2023 года, сообщается на официальном сайте клуба североамериканской лиги MLS.

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Источник: Reuters

Месси, перешедший в «Интер Майами» летом, провел за команду 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 голевых передач. Аргентинец помог «Интеру» завоевать первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

В ноябре Месси получил рекордный, восьмой «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту мира по версии журнала France Football.

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