«Арис» разгромно проиграл «Кармиотиссе», Кокорин вышел на замену

Встреча в Пафосе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Кармиотиссы» голы забили Карим Росси (65-я минута), Андреас Кацантонис (80), Ставрос Тсукалас (90) и Наварон Фор (90+3). У «Ариса» отличился Лео Бенгтссон (70).

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену после перерыва и не отметился голевыми действиями. В этом сезоне российский форвард забил два мяча за кипрский клуб в Лиге Европы, в чемпионате отличиться пока не удалось.