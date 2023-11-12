«Арис» разгромно проиграл «Кармиотиссе», Кокорин вышел на замену
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. «Арис» разгромно проиграл в гостях «Кармиотиссе» в матче 11-го тура чемпионата Кипра по футболу.
Арис Л
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. «Арис» разгромно проиграл в гостях «Кармиотиссе» в матче 11-го тура чемпионата Кипра по футболу.
Встреча в Пафосе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Кармиотиссы» голы забили Карим Росси (65-я минута), Андреас Кацантонис (80), Ставрос Тсукалас (90) и Наварон Фор (90+3). У «Ариса» отличился Лео Бенгтссон (70).
Нападающий «Ариса» Александр Кокорин вышел на замену после перерыва и не отметился голевыми действиями. В этом сезоне российский форвард забил два мяча за кипрский клуб в Лиге Европы, в чемпионате отличиться пока не удалось.