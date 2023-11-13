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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Крах «Наполи» и погоня Салаха за Холандом. Главные события дня в европейском футболе

Великолепный «Байер» не подпускает «Баварию», а Левандовски наконец проснулся и подарил «Барсе» камбэк.

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Источник: Чемпионат.com

Продолжаем рассказывать вам о главных событиях в европейском футболе. Ниже — свежий дайджест по итогам 12 ноября.

Безумный матч «Челси» и «Сити»

Футбол

Англия 2023/2024
Тур 12, 12.11.2023, 19:30

Челси4Манчестер Сити4

Это правда было легендарно. «Сити» трижды вёл в один гол, Эрлинг Холанд оформил дубль, но «Челси» это не помешало вырвать ничью. Для команды Маурисио Почеттино это третий матч с четырьмя забитыми мячами в этом розыгрыше АПЛ и второй подряд. В голове не укладывается, как «Челси» умудряется мучиться с «Брентфордом», а потом класть четыре «Тоттенхэму» и «Сити»!

Результат центрального матча тура сделал ситуацию в таблице только интереснее. «Сити» хоть и первый, но опережает конкурентов всего на одно очко.

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Кстати, о конкурентах. «Арсенал» свой матч выиграл ещё вчера, а сегодня подтянулся и «Ливерпуль», который за счёт дополнительных показателей теперь второй. Команда Юргена Клоппа на классе раскатала «Брентфорд» — 3:0. Мохамед Салах оформил дубль и продолжается гнаться за Холандом в гонке бомбардиров. Пока отставание составляет два мяча.

Также из интересного можно отметить неожиданную потерю очков «Брайтоном» в матче с «Шеффилдом» (1:1) и яркую победу «Вест Хэма» над «Ноттингем Форест» (3:2).

Левандовски проснулся и подарил «Барселоне» камбэк

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 13, 12.11.2023, 18:15

Барселона2Алавес1

Безголевая серия Роберта растянулась на шесть матчей, но наконец прервалась. Причём в максимально подходящий момент. «Барса» пропустила от «Алавеса» уже на первой минуте и дальше мучительно пыталась вернуться в игру. А во втором тайме включился Левандовски. На 53-й минуте он сравнял счёт, на 78-й — вывел свою команду вперёд с пенальти.

Футбол

Испания 2023/2024
Тур 13, 12.11.2023, 23:00

Атлетико3Вильярреал1

«Атлетико» в своём матче рубился с «Вильярреалом». Жерар Морено открыл счёт на 20-й минуте, но тем самым, похоже, только зря разозлил Антуана Гризманна. Француз включился и сначала отдал ассист на экс-зенитовца Акселя Витселя, а потом забил сам на 80-й минуте. В итоге 3:1!

Также в Испании состоялось севильское дерби. «Бетис», если смотреть на таблицу, находится в лучшем состоянии, чем сосед, но игра завершилась ничьей. Команды забили два мяча, причём уместили их в семь минут ближе к концу матча.

Крах «Наполи»

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 12, 12.11.2023, 14:30

Наполи0Эмполи1

Действующие чемпионы Италии пока далеки от защиты титула. В первую очередь из-за формы конкурентов, но и свои осечки дают о себе знать. Теперь команда проиграла дома «Эмполи», который барахтается внизу таблицы. Причём поражение получилось максимально обидным: Виктор Коваленко забил единственный гол на 90+1-й минуте.

Теперь в СМИ вовсю разгоняют тему возможного увольнения Руди Гарсии. После 12 туров «Наполи» занимает четвёртое место в таблице Серии А.

Футбол

Италия 2023/2024
Тур 12, 12.11.2023, 22:45

Интер2Фрозиноне0

Главным событием тура в Италии могло бы стать римское дерби, но «Рома» и «Лацио» скатали нулевую ничью. Зато в старте «Аталанты» внезапно вышел Алексей Миранчук. Его команда чуть не проиграла на выезде «Удинезе», но спаслась на последних минутах — 1:1.

А «Интер» разобрался с «Фрозиноне» (2:0) и теперь отстаёт от «Ювентуса» всего на одно очко. При этом у команды Симоне Индзаги есть игра в запасе, поэтому потенциально миланцы могут запрыгнуть и на первую строчку.

Особого внимания заслуживает гол Федерико Димарко. Просто посмотрите на эту ракету.

«Байер» Хаби Алонсо не подпускает «Баварию»

Футбол

Германия 2023/2024
Тур 11, 12.11.2023, 17:30

Байер4Унион Б0

Забавное пересечение с предыдущей, итальянской темой. Именно в матче с «Наполи» (правда, в Лиге чемпионов) «Унион» прервал свою ужасную серию поражений. Но теперь вернулся в своё привычное состояние и влетел «Байеру». В этом, правда, нет ничего совсем ужасного, ведь команда Хаби Алонсо в этом сезоне прекрасна и лидирует в Бундеслиге, не подпуская к себе «Баварию».

4:0 с четырьмя разными авторами голов — и вот у «Байера» 31 очко в 11 турах. Если не понимаете, насколько это круто, то вот факт: «Бавария» с фантастическим Харри Кейном отстаёт на два очка.

Источник: Reuters

«РБ Лейпциг» тем временем вырвал победу у «Фрайбурга» в конце матча и теперь замыкает четвёрку лидеров Бундеслиги.

РБ Лейпциг
3:1
Первый тайм: 1:1
Фрайбург
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