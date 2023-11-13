Куда пропал Денис Черышев? Кажется, у героя России на ЧМ-2018 все очень плохо

По итогам чемпионата мира 2018 года никогда не игравший в России Денис Черышев стал одним из самых узнаваемых представителей нашей сборной в стране. Казалось, что отгрузивший два гола саудовцам, забивший Египту и Хорватии вингер после такого имеет все возможности вывести свою карьеру на новый уровень. Увы, этого так и не произошло.

Талантливый, но при этом травматичный россиянин продолжил выступать за середняков испанской Ла Лиге. Спустя четыре сезона после чемпионата мира Денис переехал в Италию: первый год за только вылетевшую в Серии В «Венецию» он провел сносно (4+2 за 24 матча), а потом совсем пропал с радаров. Что же происходит в его карьере сейчас?

В текущем сезоне «Венеция» под руководством экс-тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли борется за повышение в классе. После 13-ти сыгранных встреч его команда занимает второе место в турнирной таблице. К сожалению, считать себя к этому причастным Денис Черышев может вряд ли. Он выходил на поле в чемпионате всего 4 раза, причем его среднее игровое время составляет скромные 28 минут.

Результативных действий в активе Черышева на данный момент не числится. Немудрено, учитывая, что шансов главный тренер ему предоставляет минимум.

Понятно, что у Ваноли и Черышева не все в порядке со взаимным доверием, было еще летом. Тогда «Венеция» явно была не против расстаться с российским вингером. Однако предложений по нему так и не поступило. Слухи о переезде Дениса в «Леванте», выступающий в испанской Сегунде, так и остались слухами.

«Ваноли рассчитывает на Черышева. Как и любой тренер, он доверяет каждому игроку команды», — говорил несколько месяцев назад спортивный директор итальянского клуба Давиде Брендолин. Относительно недавно тренер высказывался в схожем ключе.

«Убежден, что он принесёт пользу команде. Я вижу Черышева частью нашего проекта. С его серьезным прошлым не так уж и просто находить новую мотивацию и искать стимулы. Ему это удается, и я этому рад», — комментировал ситуацию Ваноли.

Увы, пока что эти высказывания выглядят как стандартные в таких случаях приличия. Но выбора у Черышева на данный момент нет — его контракт с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.

Что будет дальше? Наиболее вероятным выглядит вариант с возвращением Дениса в один из небольших клубов хорошо знакомой ему Испании (вряд ли речь пойдет о Примере). Впрочем, вполне вероятно Черышева захочет видеть у себя и один из клубов РПЛ.

«Тянет ли Дениса в Россию? Он никогда там не играл, и я не знаю, тянет его туда или нет. В Испанию, может быть, Дениса тянет, потому что он там всю жизнь провел. Но у него есть контракт с “Венецией”, он там работает, а другие темы мы не обсуждаем. Ему нужно выполнять контракт, который есть в итальянской команде», — говорил по поводу сложившейся ситуации отец игрока Дмитрий.