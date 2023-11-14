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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Кержаков уволен с поста главного тренера «Спартака» из Суботицы

Российский тренер Александр Кержаков был уволен из сербского клуба «Спартак» из Суботицы. Об этом сообщает официальный аккаунт команды в соцсетях.

Спартак Сб
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Источник: Чемпионат.com

«Александр Кержаков больше не является тренером клуба “Спартак” Суботица. На состоявшейся сегодня встрече футбольный клуб “Спартак” и тренер Александр Кержаков расторгли договор и расстались в дружеском тоне, чтобы найти выход из кризиса. Изменение в тренерском штабе в данный момент будет лучшем решением для клуба. “Спартак” благодарит Александра Кержакова за сотрудничество», — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

Напомним, «Спартак» Суботица идёт на 11-м месте в чемпионате Сербии. У команды всего 1 победа в 7 последних матчах. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня.

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