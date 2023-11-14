Кержакову ставили задачу попасть в восьмерку, он отставал на два очка. Почему сербский «Спартак» расстался с тренером?

Источник: ФК «Спартак» Суботица

В политическую версию отставки не верю

Быстро все меняется в футболе вообще и у футбольных тренеров в частности. В красавице Суботице, городке на границе Сербии и Венгрии, я разговаривал с Александром Кержаковым всего 44 дня назад, каких-то полтора месяца. В тот момент, когда работящая, порядочная, стоящая двумя ногами на земле, получавшая уже во втором своем клубе зарплату две тысячи долларов экс-звезда из Санкт-Петербурга давал то умное и полное достоинства интервью, его «Спартак» занимал пятое место в чемпионате Сербии, одержав поровну побед и поражений — по четыре.

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Я видел, что ему приходится работать в более чем скромных условиях (доску с фишками, например, он купил сам, тренажерный зал тоже обустроил собственными усилиями), но не наблюдал раздражения ни с его стороны, ни со стороны президента клуба Николы Симовича — молодого парня, получившего пост главы клуба по наследству от своего влиятельного отца, сосредоточившегося на работе в Футбольном союзе Сербии. Симович-младший охотно дал мне интервью, где подчеркнул, что более знаменитого человека, чем Кержаков, в этом клубе никогда не было. И они после тренировки с удовольствием вместе сфотографировались.

Шел нормальный рабочий процесс. Хотя молодой тренер не скрывал, что уровень РПЛ намного выше, чем в сербском топ-дивизионе, — но ни на что не жаловался, и познавать что-то новое ему было интересно. Да и по сравнению с президентом кипрской «Кармиотиссы» Дмитрием Пуниным, где он столкнулся с совершенно феноменальным кидаловом (его попросили подписать бумагу о том, что не имеет претензий клубу, пообещав снять шесть тысяч евро и передать ему через пару часов, а потом, не отдав деньги, сказали: «Ну, вы же подписали документ, что претензий у вас нет»), абсолютно каждый футбольный функционер покажется образцом приличия.

И брали его туда хоть и на скромные условия, но, по крайней мере, по-человечески. Из Кипра с ним связались через директ в соцсети (!), предложив без всяких предварительных переговоров с руководством прилететь на следующий день (он только сдвинул прилет на сутки), в Суботице же вышли через бывшего одноклубника по московскому «Динамо», а ныне агента Йована Танасьевича, и Симович-младший несколько раз подробно и во всех деталях общался с Кержаковым, прежде чем что-либо подписать. Да и сам Александр Анатольевич уже был настороже.

Команда ему досталась абсолютно обычная, прямо вот середняк-середняк, чего и Симович не скрывал. И задачей ее было попасть в топ-8, чтобы играть в плей-офф, который есть в сербском чемпионате. Устаревший городской стадион, на котором клуб ничего не мог поменять, чрезвычайно скромная посещаемость — тысяча человек, зарплата, какую, по словам Кержакова, платят в российской второй лиге… Но при всей блеклости антуража это все равно вызов — познавать мир, пробовать что-то другое, развиваться самому и пытаться развивать других, причем делать это на чужом языке. Пусть даже довольно близком.

Александр Кержаков (слева) | Источник: ФК «Спартак» Суботица

Отставка из-за двух туров. Стратегия, доверие, терпение? Не слышали!

В том домашнем матче с клубом «Чукарички», выступающим в групповом турнире Лиги конференций («Спартаку» такое пока не светит), трудно было увидеть что-то оптимистичное — 0:3. Но спустя десять дней, 8 октября, смотрел выездную встречу следующего тура с занимавшим второе место и также играющим в еврокубках модным клубом «Бачка Топола» — амбициозный инвестор, новенький стадион, свежепостроенная академия, второе место в прошлом сезоне. И «Спартак» там выиграл 2:0! Это было сербской сенсацией, попало в заголовки всех местных спортивных изданий, и после такого предположить, что чуть больше, чем через месяц с Кержаковым расстанутся, было невозможно.

Между прочим, даже сейчас не только от того самого восьмого места, которое было его задачей, но и от седьмого его команду отделяют лишь два очка. Так что в плане невыполнения задачи претензий к нему быть не может. Да их никто и не предъявлял — по крайней мере, исходя из риторики обеих сторон, расставание произошло мирно и культурно, не по-кармиотисски.

После победы в Бачке Тополе было предсказуемое домашнее поражение 0:3 от лидера «Партизана», у которого всего одна ничья и ноль поражений в чемпионате, ничья на выезде с «Радничками» — то есть абсолютно нормальные результаты. И лишь потом — два проигрыша тем же «Радничкам» (дома) и «Явору» (в гостях), прямым конкурентам за место в восьмерке, оба с разностью в два мяча — 1:3 и 0:2 соответственно. Ясно, что они и спровоцировали решение об отставке. До того все шло абсолютно по плану.

Доводилось слышать версию о политической составляющей увольнения, но я в нее не верю. Во-первых, потому что в таком случае Кержакова, как и любого представителя России, в Суботицу и не приглашали бы. Во-вторых, уж точно не дали бы ему привезти с собой российский тренерский штаб — ассистентов Казакова и Аджинджала, тренера по физподготовке Алексеева. В-третьих, насколько я видел и знаю, никаких различных кланов в руководстве «Спартака» нет — хоть семье Симовичей клуб и не принадлежит, но управляется он только ими. А версию, что это была инициатива сына, а отец ее не сильно одобрял, отметают несколько походов Кержакова в гости на обеды к Симовичу-старшему. В общем, не просматривается там никакой «битвы бульдогов под ковром».

Просто очень многим современным клубам и их руководителям свойственна нетерпеливость. Стратегия, доверие, терпение? Нет, не слышали. Результат! Здесь и сейчас!

Если бы отставка Кержакова случилась после окончания предварительного турнира и его «Спартак» не попал в финальную восьмерку — понять это еще можно было. Опять же в духе сегодняшних руководителей: не выполнил задачу, а там хоть трава не расти. Но ведь не было и этого — едва начался второй круг «предвариловки». И, повторяю, от зоны плей-офф команду отделяли какие-то два очка.

Единственное в плане не политики, а тенденции, тренда — на всю сербскую лигу было лишь два иностранных тренера. Израильтянин Барак Бахар в «Црвене Звезде» и Кержаков. И не сказать, что у Бахара все идет хорошо — второе место в чемпионате Сербии с шестью очками отставания от «Партизана» и поражениями от «Вождоваца» и «Чукаричков», одно очко в группе ЛЧ и дележка с «Янг Бойз» третьего места с предстоящей встречей в Швейцарии. Учитывая, что «Црвена» — флагман, на нее ориентируются, ее рассматривают под микроскопом, такие результаты не способствуют укреплению позиций других зарубежных тренеров, тем более когда их так мало.

Александр Кержаков (справа) | Источник: ФК «Спартак» Суботица

Лексаков зацепил его энергетикой профессии. И он забыл о том, что был игроком-звездой

Тренеры любят говорить, что чемодан у них всегда должен быть собран. Увы, это так, и времена, когда Алекс Фергюсон работал в «МЮ» больше двадцати лет, Арсен Венгер в «Арсенале» — чуть меньше, как и Юрий Семин в «Локомотиве», Олег Романцев в «Спартаке», безвозвратно уходят. Темп жизни растет, мудрость и взвешенность руководителей — падает. Выбор в пользу того или иного тренера не означает веру в правильность его философии и готовность подставить ему спину, а означает только то, что здесь и сейчас его назначили. И точно так же завтра могут снять — «как пальто с вешалки», по выражению моего доброго знакомого тренера из 1990-х Виктора Шишкина.

Но Кержаков сознательно выбрал этот путь, и он не из тех, кто, ориентируясь на свою игровую карьеру, годами сидит и ждет топ-предложений. Напротив, он захотел стать тренером, когда пришел на первую лекцию Андрея Лексакова, и тот начал рассказывать, как сложна судьба людей этой профессии, сколько времени и нервов на нее уходит, как тяжело вырывать из нее время для семьи. Кержаков чуть припозднился, и оставалось место только на первой парте — и он впитывал каждое слово, все время смотрел на педагога, а Лексаков — на него. И эта энергетика его зацепила. Тот же Лексаков дал ему первый толчок, порекомендовав в юношескую сборную России. И пошло-поехало.

Как знать, если бы десять лет назад Александр не потерял почти все заработанное в футболе, попавшись в сети аферистов, лежи у него сейчас на счетах миллионы евро — может, у него и не было бы такой страсти к постижению новой профессии. Нет, он успел еще за три-четыре года в «Зените» кое-что заработать — но жизнь в любом случае обошлась с ним очень жестко, и «на расслабоне» он точно не будет больше никогда. Ему все было интересно, он начал энергично постигать азы тренерского искусства, прилично сработал в Нижнем Новгороде, где сменилось руководство, и с ним совершенно несправедливо не продлили контракт — после 11-го места в дебютном сезоне клуба в РПЛ.

Искренний и совестливый человек, Кержаков идет в жизни своей дорогой, ни под кого не подстраивается, под дудку влиятельных людей, только бы им угодить, не поет. Какой он тренер — сказать пока сложно и рано, потому что его карьера только началась. Ему всего 40, он знает английский и испанский, и почти все в новой профессии впереди. А международный опыт, каким бы он ни был, все равно ляжет в копилочку. Хотя всегда обидно, когда не дают довести сезон до конца. И жаль, что, видимо, Александру придется снова срывать с места десятилетнего сына Игоря, который в Нови-Саде ходил в международную школу и занимался футболом в академии «Войводины», которой Кержаков был очень доволен.

За спиной Александра — славная бомбардирская карьера под ярким слоганом «бил, бью и буду бить», который (опять же, оцените честность экс-форварда!), он этого не скрывает, придумал не сам, а талантливо соединила из нескольких его фраз бывшая журналистка «СЭ» Дина Юрьева. Вроде нюанс — но из него становится понятно, что этот человек не хочет и не будет приписывать себе чужого, даже если считают, что это — его.

С большой теплотой отношусь к Кержакову и желаю ему найти свой клуб и своего босса, который поймет, оценит и доверит ему. Александр — из тех, кто точно не предаст.