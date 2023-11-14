В сербском «Спартаке» отреагировали на уход Кержакова с поста главного тренера

40-летний специалист возглавлял «Спартак» с июня. Под руководством бывшего нападающего сборной России сербская команда провела 15 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.
«Вчера у меня была встреча с Алексом и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта.
Кержаков очень хороший тренер и человек, он провел несколько очень хороших игр здесь, в “Спартаке”. Мы выиграли у “ТСЦ” и “Войводины”, которые входят в четверку лучших клубов лиги, но некоторые детали не сложились. Команде в последнее время не очень везло.
Жаль, что наше сотрудничество закончилось, но это футбол. Желаю Кержакову всего наилучшего в карьере и жизни и уверен, его ждет хорошее тренерское будущее. Это качественный российский специалист», — сказал Симович.