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13:10 (мск), источник: Sport24

В сербском «Спартаке» отреагировали на уход Кержакова с поста главного тренера

Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро прокомментировал решение о расставании с главным тренером Александром Кержаковым.

Спартак Сб
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Источник: ФК «Спартак» Суботица

40-летний специалист возглавлял «Спартак» с июня. Под руководством бывшего нападающего сборной России сербская команда провела 15 матчей, в которых одержала пять побед, потерпела девять поражений и один раз сыграла вничью.

«Вчера у меня была встреча с Алексом и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта.

Кержаков очень хороший тренер и человек, он провел несколько очень хороших игр здесь, в “Спартаке”. Мы выиграли у “ТСЦ” и “Войводины”, которые входят в четверку лучших клубов лиги, но некоторые детали не сложились. Команде в последнее время не очень везло.

Жаль, что наше сотрудничество закончилось, но это футбол. Желаю Кержакову всего наилучшего в карьере и жизни и уверен, его ждет хорошее тренерское будущее. Это качественный российский специалист», — сказал Симович.

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