«Кайрат» объявил о переходе одного из лидеров «Актобе»

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Соглашение с грузинским легионером рассчитано до конца 2025 года.

Лука Гадрани начинал свою карьеру в грузинском клубе «ВИТ Джорджия» и «Динамо» Тбилиси. Вторую половину 2016 года выступал за дублирующую команду испанского «Алавеса».

На профессиональном уровне Гадрани защищал цвета грузинских клубов «Цхинвали» и «Рустави», иранского «Шахина» и латвийской «Валмиеры».

В начале 2022 года защитник перешел в «Тараз», где сходу стал лидером обороны и одним из лучших защитников чемпионата. В минувшем сезоне Гадрани выступал за «Актобе», за который провел 26 матчей и забил три гола.