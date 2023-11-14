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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
13:28 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил о переходе одного из лидеров «Актобе»

Алматинский «Кайрат» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Актобе» Лукой Гадрани, сообщают Vesti.kz.

Актобе
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Соглашение с грузинским легионером рассчитано до конца 2025 года.

Лука Гадрани начинал свою карьеру в грузинском клубе «ВИТ Джорджия» и «Динамо» Тбилиси. Вторую половину 2016 года выступал за дублирующую команду испанского «Алавеса».

На профессиональном уровне Гадрани защищал цвета грузинских клубов «Цхинвали» и «Рустави», иранского «Шахина» и латвийской «Валмиеры».

В начале 2022 года защитник перешел в «Тараз», где сходу стал лидером обороны и одним из лучших защитников чемпионата. В минувшем сезоне Гадрани выступал за «Актобе», за который провел 26 матчей и забил три гола.

На счету 26-летнего футболиста 52 матча за казахстанские клубы и шесть голов.

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