«Русская голевая машина»: в Англии вспомнили исторический покер Аршавина

МОСКВА, 14 — РИА Новости. Официальный аккаунт Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X (бывший Twitter) вспомнил о матче чемпионата между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем», в котором выступавший за «канониров» российский нападающий Андрей Аршавин оформил покер.

После матча 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоялся 12 ноября и завершился вничью со счетом 4:4, медиаслужба лиги привела в пример игру «Ливерпуля» и «Арсенала» сезона-2008/09. Встреча прошла на «Энфилде» в Ливерпуле и также завершилась со счетом 4:4. Все четыре мяча в составе «пушкарей» забил Аршавин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239770&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях к публикации англоязычные пользователи с любовью вспомнили российского футболиста и его игру против «Ливерпуля».

«Аршавин тогда завладел “Ливерпулем”, — написал в комментариях пользователь с никнеймом @afc_allen01.

“Я не могу забыть Аршавина”, — признался @ObiefunaOnyinye.

“Мы этого не забудем”, — добавил болельщик “Ливерпуля” @lfc_fan_India.

“Аршавин тогда был просто супер”, — высказался @AupalEmmanuel.

“Это был мастер-класс в исполнении Аршавина”, — отметил @Arsene_Dmn.

“Вы все еще слышите, как Мартин Тайлер (комментатор — прим.) кричит: “АРШАВИН! ЧЕТЫРЕ!” — вспомнил @wengervision.

“С любовью вспоминаю Аршавина. Маленькая русская голевая машина. В тот вечер он был очень эффективен”, — написала @9ja_Throwback.

“Андрей Аршавин — герой матча”, — резюмировал @chibuezemaster.

“В тот вечер Аршавин был монстром. Соцсети сошли бы с ума, если бы он играл сегодня”, — выразил мнение @wineofthesoul.