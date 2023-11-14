«Русская голевая машина»: в Англии вспомнили исторический покер Аршавина
В АПЛ вспомнили четыре гола Аршавина в матче против «Ливерпуля».
В АПЛ вспомнили четыре гола Аршавина в матче против «Ливерпуля».
МОСКВА, 14 — РИА Новости. Официальный аккаунт Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X (бывший Twitter) вспомнил о матче чемпионата между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем», в котором выступавший за «канониров» российский нападающий Андрей Аршавин оформил покер.
После матча 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоялся 12 ноября и завершился вничью со счетом 4:4, медиаслужба лиги привела в пример игру «Ливерпуля» и «Арсенала» сезона-2008/09. Встреча прошла на «Энфилде» в Ливерпуле и также завершилась со счетом 4:4. Все четыре мяча в составе «пушкарей» забил Аршавин.
В комментариях к публикации англоязычные пользователи с любовью вспомнили российского футболиста и его игру против «Ливерпуля».
Аршавин завершил футбольную карьеру в 2018 году. С 2022 года он работает на должности заместителя генерального директора “Зенита” по спортивному развитию.