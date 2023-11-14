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19:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Русская голевая машина»: в Англии вспомнили исторический покер Аршавина

В АПЛ вспомнили четыре гола Аршавина в матче против «Ливерпуля».

Арсенал
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 14 — РИА Новости. Официальный аккаунт Английской премьер-лиги (АПЛ) в соцсети X (бывший Twitter) вспомнил о матче чемпионата между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем», в котором выступавший за «канониров» российский нападающий Андрей Аршавин оформил покер.

После матча 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоялся 12 ноября и завершился вничью со счетом 4:4, медиаслужба лиги привела в пример игру «Ливерпуля» и «Арсенала» сезона-2008/09. Встреча прошла на «Энфилде» в Ливерпуле и также завершилась со счетом 4:4. Все четыре мяча в составе «пушкарей» забил Аршавин.

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В комментариях к публикации англоязычные пользователи с любовью вспомнили российского футболиста и его игру против «Ливерпуля».

  • «Аршавин тогда завладел “Ливерпулем”, — написал в комментариях пользователь с никнеймом @afc_allen01.
  • “Я не могу забыть Аршавина”, — признался @ObiefunaOnyinye.
  • “Мы этого не забудем”, — добавил болельщик “Ливерпуля” @lfc_fan_India.
  • “Аршавин тогда был просто супер”, — высказался @AupalEmmanuel.
  • “Это был мастер-класс в исполнении Аршавина”, — отметил @Arsene_Dmn.
  • “Вы все еще слышите, как Мартин Тайлер (комментатор — прим.) кричит: “АРШАВИН! ЧЕТЫРЕ!” — вспомнил @wengervision.
  • “С любовью вспоминаю Аршавина. Маленькая русская голевая машина. В тот вечер он был очень эффективен”, — написала @9ja_Throwback.
  • “Андрей Аршавин — герой матча”, — резюмировал @chibuezemaster.
  • “В тот вечер Аршавин был монстром. Соцсети сошли бы с ума, если бы он играл сегодня”, — выразил мнение @wineofthesoul.

Аршавин завершил футбольную карьеру в 2018 году. С 2022 года он работает на должности заместителя генерального директора “Зенита” по спортивному развитию.

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