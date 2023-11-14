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19:10 (мск), источник: ТАСС

Руди Гарсия покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Наполи»

Француз работал в команде из Неаполя с июня.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 14 ноября. Руководство итальянского футбольного клуба «Наполи» приняло решение расстаться с французским тренером Руди Гарсией. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новым главным тренером «Наполи» назначен 62-летний Вальтер Мадзарри, который возглавлял команду с 2009 по 2013 год. Последним клубом итальянского специалиста был «Кальяри», который он покинул в конце сезона-2021/22.

Гарсии 59 лет, он возглавил «Наполи» в июне нынешнего года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала 8 побед, потерпела 4 поражения и 4 раза сыграла вничью. В прошлом сезоне «Наполи» впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Командой руководил бывший тренер петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, который сейчас тренирует сборную Италии.

Ранее Гарсия возглавлял французские «Сент-Этьен», «Дижон», «Ле-Ман», «Лилль», «Марсель» и «Лион», в Италии он работал с «Ромой». В апреле 2023 года французский специалист покинул пост главного тренера клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

«Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам 12 туров команда набрала 21 очко. Следующий матч футболисты неаполитанского клуба проведут 25 ноября в рамках чемпионата Италии на выезде против «Аталанты».

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