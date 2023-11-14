Опубликовано фото первой встречи Луиса Диаса с освобожденным из плена отцом
Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала фото нападающего Луиса Диаса с отцом, освобожденным из плена.
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Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала фото нападающего Луиса Диаса с отцом, освобожденным из плена.
«Вот какой была захватывающая встреча Лучо со своим отцом Мане Диасом и его семьей», — гласит подпись под фото, опубликованном в соцсети X.
9 ноября стало известно, что следом за матерью из плена освобожден и отец игрока.