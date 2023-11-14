Текущие события
Футбол. Первая лига
13.11
Сокол
Арсенал
03
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Израиль
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Грузия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Эстония
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Азербайджан
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Кипр
Испания
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Челси
Манчестер Сити
44
12.11
Астон Вилла
Фулхэм
31
12.11
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
11
12.11
Ливерпуль
Брентфорд
30
12.11
Вест Хэм
Ноттингем Форест
32
11.11
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
20
11.11
Арсенал
Бернли
31
11.11
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Опубликовано фото первой встречи Луиса Диаса с освобожденным из плена отцом

Пресс-служба сборной Колумбии опубликовала фото нападающего Луиса Диаса с отцом, освобожденным из плена.

Ливерпуль
КолумбияЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

«Вот какой была захватывающая встреча Лучо со своим отцом Мане Диасом и его семьей», — гласит подпись под фото, опубликованном в соцсети X.

9 ноября стало известно, что следом за матерью из плена освобожден и отец игрока.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана
Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь