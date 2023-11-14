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21:35 (мск), источник: ТАСС

Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего футболиста чемпионата Франции в октябре

Французский нападающий в октябре забил три мяча и сделал одну результативную передачу в трех матчах национального первенства.

ПСЖ
МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 14 ноября. Французский нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом чемпионата Франции в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов.

Мбаппе в октябре забил три мяча и сделал одну результативную передачу в трех матчах национального первенства. Француз в 10-й раз получил данную награду, он первым в истории добрался до этой отметки.

На награду также претендовали российский полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший дважды в трех играх, и французский полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмри, на счету которого один гол и одна результативная передача в трех встречах.

Головину 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

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