Головин уступил Мбаппе в борьбе за звание лучшего футболиста чемпионата Франции в октябре
Французский нападающий в октябре забил три мяча и сделал одну результативную передачу в трех матчах национального первенства.
Французский нападающий в октябре забил три мяча и сделал одну результативную передачу в трех матчах национального первенства.
ТАСС, 14 ноября. Французский нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе был признан лучшим футболистом чемпионата Франции в октябре. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза профессиональных футболистов.
Мбаппе в октябре забил три мяча и сделал одну результативную передачу в трех матчах национального первенства. Француз в 10-й раз получил данную награду, он первым в истории добрался до этой отметки.
На награду также претендовали российский полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший дважды в трех играх, и французский полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмри, на счету которого один гол и одна результативная передача в трех встречах.
Головину 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.