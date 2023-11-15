Поддержавший Палестину футболист подал в суд на бывший клуб

Источник: Соцсети

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Нидерландский полузащитник Анвар Эль-Гази подал в суд на немецкий футбольный клуб «Майнц» за расторжение контракта, сообщает Bild.

Ранее Эль-Гази опубликовал в соцсетях пост в поддержку Палестины. Он получил предупреждение от клуба, а также был на некоторое время отстранен от тренировок и матчей. В среду игрок отметил, что не извинялся за свое высказывание и продолжает выступать против насилия и убийств в секторе Газа. В начале ноября клуб разорвал контракт с футболистом, сообщив, что данное решение является ответной мерой на высказывания и посты игрока в социальных сетях.

По информации издания, нидерландец подал иск о защите от увольнения в суд по трудовым спорам Майнца. Отмечается, что судебное заседание, вероятно, начнется в конце года, не раньше начала декабря.

Эль-Гази требует от клуба раскрыть точные причины расторжения контракта. После этого можно будет определить, было ли увольнение незаконным. По данным Bild, общая сумма контракта Эль-Гази составляет 2,5 миллиона евро.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.