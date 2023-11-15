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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ решил забрать себе игроков «Актобе»

«Елимай» из Семея намерен переманить к себе некоторых футболистов «Актобе», сообщают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, пока речь идет о двух-трех игроках. В частности, о Данииле Пенчикове, контракт с которым у «Актобе» вроде как действует до сих пор. Второй — это бразилец Рожерио Шина.

Новый главный тренер «Елимая» Андрей Карпович хорошо знаком с этими игроками и прекрасно знает их возможности.

«Елимай» стал победителем первой лиги Казахстана-2023 и этим самым завоевал путевку в премьер-лигу на следующий сезон. «Актобе» завершил чемпионат на третьем месте.

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