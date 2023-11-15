Новичок КПЛ решил забрать себе игроков «Актобе»
«Елимай» из Семея намерен переманить к себе некоторых футболистов «Актобе», сообщают Vesti.kz.
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«Елимай» из Семея намерен переманить к себе некоторых футболистов «Актобе», сообщают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, пока речь идет о двух-трех игроках. В частности, о Данииле Пенчикове, контракт с которым у «Актобе» вроде как действует до сих пор. Второй — это бразилец Рожерио Шина.
Новый главный тренер «Елимая» Андрей Карпович хорошо знаком с этими игроками и прекрасно знает их возможности.
«Елимай» стал победителем первой лиги Казахстана-2023 и этим самым завоевал путевку в премьер-лигу на следующий сезон. «Актобе» завершил чемпионат на третьем месте.