Михаил Мудрик и другие футболисты сборной Украины внесены в список уклонистов

Кроме Мудрика, в список попали Артём Довбик и Виктор Цыганков (оба — «Жирона», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия) и Илья Забарный («Борнмут», Англия).

Всего в опубликованном списке находятся 304 спортсмена, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.