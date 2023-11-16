В АПЛ — ни одной тренерской отставки. До сих пор!

В английской Премьер-лиге сыграли уже 12 туров, и есть удивительный факт: не случилось еще ни одной тренерской отставки! Шок.

Для сравнения — вот список уволенных в других европейских топ-лигах. «Вильярреал» в одиночку уже дважды сменил тренера, а Премьер-лига до сих пор держится.

Кто-то может вспомнить, что Хулен Лопетеги ушел из «Вулверхэмптона» — на его место оперативно пришел Гари О’Нил. Но это случилось за пару дней до первого тура — в зачет сезона отставка не идет.

Чаще всего клубы меняют тренера перед паузой на матчи сборных — так есть время найти нового тренера, дать ему время освоиться в клубе в более-менее спокойных условиях, а не сразу бросать в бой. Сейчас команды игнорируют уже второй международный перерыв.

Если все тренеры переживут следующий тур, будет рекорд XXI века.

● В прошлом сезоне первое увольнение случилось уже в конце августа — Скотт Паркер не пережил 0:9 от «Ливерпуля». Кстати, на его место пришел уже упоминавшийся Гари О’Нил.

Всего за прошлый чемпионат случилось 14 увольнений. Включая уходы по взаимному согласию — так официально говорили про отставку Конте из «Тоттенхэма» и Роджерса из «Лестера».

● Лишь в шестой раз за 32 сезона существования АПЛ все команды обходятся без смены тренеров к 16 ноября.

Но сравнение не совсем корректное: в сезоне-2020/21 Славен Билич во главе «Вест Бромвича» дотянул до 16 декабря только из-за того, что сезон из-за коронавируса начался в сентябре. А так это был 13-й тур. В АПЛ-2023/24 после паузы на матчи сборных как раз будет 13-й тур.

● Удивительно, но всего два раза в истории АПЛ все тренеры переживали 13-й тур. В сезоне-1995/96 первая отставка случилась уже после Нового года. 7 января «Болтон» уволил Роя Макфарланда.

Рекордсменом остается первый сезон АПЛ — 1992/93. Там все менеджеры оставались на посту аж до 15 февраля. В 29-м туре первым свалился Иан Портерфилд из «Челси». Всего же в том розыгрыше было два увольнения — вторым пост потерял легендарный Брайан Клаф.

Но в то время и тренеров меняли гораздо реже. Сейчас увидеть что-то вроде рекорда по тренерскому доверию гораздо удивительнее.

Фавориты на отставку — тренеры из зоны вылета и Тен Хаг

Теперь руководители английских команд дают время менеджерам — понимают, что многим нужно время. Например, Андони Ираола, увольнение которого из «Борнмута» все ждали, обыграл «Бернли» и «Ньюкасл» — и может дышать немного спокойнее.

Прямо сейчас букмекеры считают фаворитами на первую отставку Пола Хекинботтома из «Шеффилд Юнайтед», Венсана Компани из «Бернли» и Эрика тен Хага из «МЮ» — да, голландца не спасает даже серия из четырех побед за пять туров АПЛ.