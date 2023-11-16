«Кайрат» объявил о трансфере бразильского нападающего

Соглашение с новичком рассчитано до конца 2024 года.

Летом 2019 года форвард перебрался в Португалию, где защищал цвета «Санжуаненсе» и «Жил Висенте».

Последним клубом Элдера был «Актобе». В минувшем сезоне он провел за актюбинцев 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.