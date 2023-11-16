«Кайрат» объявил о трансфере бразильского нападающего
Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с 30-летним бразильским нападающим Элдером Сантаной, сообщают Vesti.kz.
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Футбольный клуб «Кайрат» объявил о подписании контракта с 30-летним бразильским нападающим Элдером Сантаной, сообщают Vesti.kz.
Соглашение с новичком рассчитано до конца 2024 года.
Элдер Сантана является воспитанником «Атлетико Минейро». Помимо родного клуба, на родине выступал за «Тупи», «Ферровиарию», «Сампайо Корреа», «Брагантино», «Атлетико Гойяньенсе», «Ботафого», «Сертаозиньо».
Летом 2019 года форвард перебрался в Португалию, где защищал цвета «Санжуаненсе» и «Жил Висенте».
Последним клубом Элдера был «Актобе». В минувшем сезоне он провел за актюбинцев 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее в «Кайрат» перешел другой футболист «Актобе» — Лука Гадрани.