«Барселона» собирается уволить Хави, если не будут выполнены планы на сезон
«Барселона» может отправить в отставку главного тренера команды Хави по итогам сезона.
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«Барселона» может отправить в отставку главного тренера команды Хави по итогам сезона.
Как сообщает El Chiringuito TV, руководство каталонского клуба может пойти на такие меры, если «Барселона» не выполнит задачи на текущий сезон. В клубе обеспокоены формой команды в последних матчах.
Если Хави будет уволен, то фаворитом на пост главного тренера станет экс-защитник каталонцев и сборной Мексики Рафаэль Маркес, который сейчас возглавляет вторую команду «Барселоны».