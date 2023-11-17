Саудовская нефтяная компания станет крупнейшим спонсором ФИФА, пишут СМИ

По информации издания, сумма сделки может достигать 84 миллионов фунтов стерлингов в год (более 100 миллионов долларов), что сделает компанию Aramco самым крупным спонсором ФИФА. Сообщается, что компания намерена заключить соглашение после того, как Саудовская Аравия получит право на проведение чемпионата мира 2034 года.

Ожидается, что контракт между сторонами будет заключен до 2034 года. Источники издания сообщают, что переговоры о заключении спонсорского контракта находятся на продвинутой стадии.