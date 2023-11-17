Жозе Моуринью может возглавить «Реал»

Как сообщает Todofichajes, итальянский специалист Карло Анчелотти покинет «Реал» по окончании сезона. Руководство мадридской команды заинтересовано в приглашении на пост главного тренера либо наставника леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, либо португальца Жозе Моуринью. Отмечается, что «Байер» не намерен отпускать Хаби Алонсо, а вариант назначения Моуринью более реалистичен из-за хороших отношений Жозе с президентом «Реала» Флорентино Пересом.