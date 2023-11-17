Три английских клуба подадут в суд на «Эвертон» за свой вылет из АПЛ в прошлых сезонах

По мнению перечисленных клубов, «Эвертон» мог быть наказан еще в прошлом сезоне. В таком случае «Лидс» или «Лестер» могли сохранить прописку в АПЛ по итогам сезона-2022/23. «Бернли» присоединился к иску как команда, вылетавшая в Чемпионшип еще одним сезоном ранее.

В сезоне-2022/23 «Эвертон» стал 17-м с 36 очками, в то время как «Лестер» оказался 18-м с 34 очками, а «Лидс» финишировал 19-м, набрав 31 очко. «Бернли» в позапрошлом сезоне стал 18-м в АПЛ с 35 очками, а «Эвертон» спасся, заняв 16-е место с 39 очками.