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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:21 (мск), источник: Sport24

Три английских клуба подадут в суд на «Эвертон» за свой вылет из АПЛ в прошлых сезонах

Сразу несколько английских команд готовятся подать в суд на «Эвертон».

Эвертон
Лестер
Лидс
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Как сообщает The Athletic, «Бернли», «Лидс» и «Лестер» планирует предъявить «Эвертону» иск общей суммой 300 млн фунтов.

Ранее АПЛ вынесла решение лишить «Эвертон» 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

По мнению перечисленных клубов, «Эвертон» мог быть наказан еще в прошлом сезоне. В таком случае «Лидс» или «Лестер» могли сохранить прописку в АПЛ по итогам сезона-2022/23. «Бернли» присоединился к иску как команда, вылетавшая в Чемпионшип еще одним сезоном ранее.

В сезоне-2022/23 «Эвертон» стал 17-м с 36 очками, в то время как «Лестер» оказался 18-м с 34 очками, а «Лидс» финишировал 19-м, набрав 31 очко. «Бернли» в позапрошлом сезоне стал 18-м в АПЛ с 35 очками, а «Эвертон» спасся, заняв 16-е место с 39 очками.

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