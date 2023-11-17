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19:23 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист «Алании» и «Реала» Дренте завершил карьеру

Чемпион Испании в составе «Реала» Ройстен Дренте объявил о завершении карьеры.

Алания
Реал
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Источник: РИА "Новости"

Нидерландский полузащитник закончил с футболом в возрасте 36 лет.

Последним клубом в карьере Дренте стал голландский «Козаккен Бойз».

Дренте уже завершал карьеру в феврале 2017 году, но летом 2018 года вернулся в футбол.

Игроком «Реала» Дренте являлся с 2007 по 2012 год, провел за мадридский клуб 65 матчей. В сезоне-2012/13 Дренте выступал за «Аланию»: в составе команды из Владикавказа он провел 6 матчей и забил 3 гола.

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