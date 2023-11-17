Экс-футболист «Алании» и «Реала» Дренте завершил карьеру
Чемпион Испании в составе «Реала» Ройстен Дренте объявил о завершении карьеры.
Алания
Реал
Нидерландский полузащитник закончил с футболом в возрасте 36 лет.
Последним клубом в карьере Дренте стал голландский «Козаккен Бойз».
Дренте уже завершал карьеру в феврале 2017 году, но летом 2018 года вернулся в футбол.
Игроком «Реала» Дренте являлся с 2007 по 2012 год, провел за мадридский клуб 65 матчей. В сезоне-2012/13 Дренте выступал за «Аланию»: в составе команды из Владикавказа он провел 6 матчей и забил 3 гола.