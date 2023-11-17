Daily Mail: «Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ

По данным источника, помимо понижения в классе, клубы могут лишить предыдущих чемпионских титулов, вычесть очки, а также установить запрет на трансферы. Это может случиться, если их вина в нарушении ФФП будет доказана.

17 ноября АПЛ сняла 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития по итогам сезона-2021/22. Затем стало известно, что «Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у клуба 300 миллионов евро после вынесенного приговора.