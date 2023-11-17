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22:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Daily Mail: «Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ

«Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail.

Челси
Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По данным источника, помимо понижения в классе, клубы могут лишить предыдущих чемпионских титулов, вычесть очки, а также установить запрет на трансферы. Это может случиться, если их вина в нарушении ФФП будет доказана.

17 ноября АПЛ сняла 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития по итогам сезона-2021/22. Затем стало известно, что «Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у клуба 300 миллионов евро после вынесенного приговора.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24, набрав 28 очков в 12 матчах. «Челси» находится на 10-й строчке с 16 баллами.

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