Овермарса на год отстранили от работы в Нидерландах из-за сексуальных домогательств к женщинам-коллегам

В феврале прошлого года Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений сотрудницам клуба из Амстердама. Сообщалось, что 50-летний функционер слал через мессенджер откровенные сообщения, в том числе фотографии своих гениталий.

Института спортивной юрисдикции отстранил Овермарса от футбольной деятельности на один год и еще один с испытательным сроком в два года. При этом дисквалификация распространяется только на работе в Нидерландах, что позволит известному в прошлом игроку продолжит работу на посту технического директора бельгийского «Антверпена».

Овермарс в составе «Аякса» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-1994/95, а вместе с «Арсеналом» стал чемпионом Англии в сезоне-1997/98. В составе сборной Нидерландов он провел 86 (17 голов) и дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2000, 2004).