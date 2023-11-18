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00:30 (мск), источник: Sport24

Овермарса на год отстранили от работы в Нидерландах из-за сексуальных домогательств к женщинам-коллегам

Бывший футболист сборной Нидерландов Марк Овермарс отстранен от футбольной деятельности на родине из-за рассылки сообщений сексуального характера во время работы в «Аяксе», сообщает AD.nl.

Аякс
Нидерланды
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В феврале прошлого года Овермарс покинул пост спортивного директора «Аякса» из-за неуместных сообщений сотрудницам клуба из Амстердама. Сообщалось, что 50-летний функционер слал через мессенджер откровенные сообщения, в том числе фотографии своих гениталий.

Института спортивной юрисдикции отстранил Овермарса от футбольной деятельности на один год и еще один с испытательным сроком в два года. При этом дисквалификация распространяется только на работе в Нидерландах, что позволит известному в прошлом игроку продолжит работу на посту технического директора бельгийского «Антверпена».

Овермарс в составе «Аякса» выигрывал Лигу чемпионов в сезоне-1994/95, а вместе с «Арсеналом» стал чемпионом Англии в сезоне-1997/98. В составе сборной Нидерландов он провел 86 (17 голов) и дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы (2000, 2004).

Бывший директор «Аякса» заявил, что не хотел причинять вред жертве, и лично извинился. По данным клуба, Овермарс отправлял сообщения сексуального характера десяти-пятнадцати женщинам, что сам Овермарс отрицает.

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