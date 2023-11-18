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10:05 (мск), источник: Sport24

Рамос вручил Шакире «Латинскую Грэмми» за «Песню года» за дисс на Пике

В Севилье прошла церемония «Латинская Грэмми». Музыкальная премия впервые прошла за пределами США.

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Источник: AFP 2023

В центре внимания мероприятия оказалась Шакира, которая получила три награды. Одной из них оказалась награда за «Песню года» за дисс-трек о расставании с Жераром Пике. В начале января 2023 года колумбийская певица выпустила трек с аргентинским диджеем Bizarrap, в котором были такие слова об экс-защитнике «Барселоны»: «Ты променял “Феррари” на “Рено”. Такая волчица, как я, не для таких, как ты».

Отметим, что два из трех призов ей вручал защитник «Севильи» Серхио Рамос.

Напомним, Шакира после расставания с Пике вместе с их двумя сыновьями уехала из Барселоны в Майами.

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