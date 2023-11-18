Рамос вручил Шакире «Латинскую Грэмми» за «Песню года» за дисс на Пике
В Севилье прошла церемония «Латинская Грэмми». Музыкальная премия впервые прошла за пределами США.
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В Севилье прошла церемония «Латинская Грэмми». Музыкальная премия впервые прошла за пределами США.
В центре внимания мероприятия оказалась Шакира, которая получила три награды. Одной из них оказалась награда за «Песню года» за дисс-трек о расставании с Жераром Пике. В начале января 2023 года колумбийская певица выпустила трек с аргентинским диджеем Bizarrap, в котором были такие слова об экс-защитнике «Барселоны»: «Ты променял “Феррари” на “Рено”. Такая волчица, как я, не для таких, как ты».
Отметим, что два из трех призов ей вручал защитник «Севильи» Серхио Рамос.
Напомним, Шакира после расставания с Пике вместе с их двумя сыновьями уехала из Барселоны в Майами.