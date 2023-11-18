Килиан Мбаппе отказался от крупного бонуса в «ПСЖ»

Как сообщает RMC Sport, инициатором этого решения стал сам игрок. Вероятно, отказом от бонусов Мбаппе хочет показать, что не ставит деньги на первое место. Шаг Килиана даёт «ПСЖ» уверенность, что клуб не потеряет все средства, если лучший бомбардир команды решит принять предложение из-за рубежа.

Источник отмечает, что сейчас судьба Мбаппе зависит исключительно от него самого. Контракт капитана сборной Франции с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сейчас фаворитом на подписание 24-летнего француза считается «Реал», но и «Бавария» не исключает возможность такого трансфера.