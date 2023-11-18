Издание FourFourTwo назвало имена лучших игроков в истории Англии. Кейн попал в топ-3

Напомним, недавно скончавшийся Чарльтон является чемпионом мира 1966 года, а также обладателем Кубка чемпионов 1968 года в составе «Манчестер Юнайтед». Помимо этого, легендарный английский футболист выиграл «Золотой мяч» в 1966 году. Чарльтон также был одним из выживших в Мюнхенской авиакатастрофе 1958 года, в которой погибли игроки и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».