Звезде «Реала» диагностировали серьезную травму

Винисиус получил травму в матче отбора чемпионата мира 2026 года против команды Колумбии в пятницу. Точные сроки восстановления 23-летнего нападающего будут определены позднее. По информации El Chiringuito TV, его реабилитация может занять до десяти недель.
В августе Винисиус получил похожую травму, у него был диагностирован разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Тогда он пропустил около месяца.
Бразилец стал восьмым игроком «Реала», который в настоящее время выбыл из строя. Также различные повреждения имеют вратари Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага, защитник Эдер Милитао, полузащитники Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга.