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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Звезде «Реала» диагностировали серьезную травму

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Футболисту сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра с повреждением дистального сухожилия левой ноги, сообщается на официальном сайте «сливочных».

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Источник: Reuters

Винисиус получил травму в матче отбора чемпионата мира 2026 года против команды Колумбии в пятницу. Точные сроки восстановления 23-летнего нападающего будут определены позднее. По информации El Chiringuito TV, его реабилитация может занять до десяти недель.

В августе Винисиус получил похожую травму, у него был диагностирован разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Тогда он пропустил около месяца.

Бразилец стал восьмым игроком «Реала», который в настоящее время выбыл из строя. Также различные повреждения имеют вратари Тибо Куртуа и Кепа Аррисабалага, защитник Эдер Милитао, полузащитники Орельен Чуамени, Арда Гюлер, Джуд Беллингем и Эдуардо Камавинга.

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