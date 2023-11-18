Звезде «Реала» диагностировали серьезную травму

Винисиус получил травму в матче отбора чемпионата мира 2026 года против команды Колумбии в пятницу. Точные сроки восстановления 23-летнего нападающего будут определены позднее. По информации El Chiringuito TV, его реабилитация может занять до десяти недель.

В августе Винисиус получил похожую травму, у него был диагностирован разрыв подколенного сухожилия на правой ноге. Тогда он пропустил около месяца.