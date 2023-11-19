«Интер Майами» предпримет попытку подписать Давида де Хеа

По информации источника, совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм проявляет личную заинтересованность в подписании испанского голкипера. Подчёркивается, что американский клуб попытается заключить трудовое соглашение с де Хеа в ближайшие несколько недель. «Интер Майами» готов предложить 33-летнему футболисту зарплату, сопоставимую с той, которая была у него в «Манчестер Юнайтед».