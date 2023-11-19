Де Хеа отказался от крупного предложения «Аль-Насра» из-за жены
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отказался от предложения аравийского «Аль-Насра», сообщает The Sun.
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отказался от предложения аравийского «Аль-Насра», сообщает The Sun.
Отмечается, что вратарю был предложен контракт, по которому он получал бы 570 000 евро в неделю.
Причиной отказа стала жена футболиста, которая не хочет переезжать в страны Ближнего Востока.
В данный момент испанец является свободным агентом после истечения контракта с «Манчестер Юнайтед» летом.