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16:25 (мск), источник: Sport24

Сколько зарабатывал великий футболист СССР за границей. Советская власть наживалась на нем

Ему отдавали 60-ю часть зарплаты!

Спартак
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Источник: Sport24

Знаменитый полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло одним из первых среди советских футболистов уехал за рубеж. В 1987 году он покинул «Торпедо», с которым взял Кубок страны, и отправился в Западную Европу.

На тот момент футболисту был уже 31 год: из-за возраста вариантов для продолжения карьеры оказалось немного. Поэтому Шавло подписал контракт со скромным «Рапидом». Более того, говорят, что австрийцев даже пришлось уговаривать: трансфером футболиста тогда занималась организация «Совинтерспорт».

«Австрийцы, имея хорошие отношения с советской коммунистической партией, попросили: можно ли известных футболистов, которым уже за 30, командировать к ним. Госкомспорт, а вернее Вячеслав Колосков составил список из игроков “на продажу”. Под первым номером шел Гаврилов, вторым — Шавло, дальше Евтушенко, Буряк, Андреев и Новиков», — рассказывал агент Владимир Абрамов, работавший в «Совинтерспорте».

В итоге мы уговорили австрийцев взять Сергея Шавло. Причем долго уговаривали — переход состоялся уже в 1987-м. Это был первый случай, когда переход футболиста был закреплен контрактом (пусть и в самом документе Сергей числился на какой-то технической должности).

Владимир Абрамов
агент

Несмотря на то, что организация помогла Шавло найти клуб за рубежом, поводов для благодарности у него оказалось немного. Ведь советская власть, без преувеличения, его грабила. Австрийцы выделили легионеру хорошую зарплату, но Сергей получал лишь ее малую часть — 700 долларов (именно столько в СССР зарабатывали дипломаты). Все остальное забирало государство.

Платили 42 тысячи долларов в месяц. Из них 700 долларов мы отправляли Шавло через торгпредство, «Совинтерспорт» брал фиксированную комиссию в 4%, а остальное шло на валютный счет Госкомспорта.

Владимир Абрамов
агент

«Иногда часть этих денег могла резервироваться под клубы — то есть “Торпедо” за Шавло мог, например, получить дополнительную сумму на выезд за границу. Или купить форму/бутсы. Но все это — только по усмотрению Госкомспорта», — вспоминал Абрамов.

Впрочем, к счастью, впредь возможностей заработать советский футболист получил еще предостаточно.

Австрийскому клубу игра легионера пришлась по душе, поэтому в «Рапиде» Шавло остался до 1989 года. За это время он помог команде выиграть чемпионат и Суперкубок страны.

В Австрии футболисту настолько понравилось, что он задержался там более, чем на 10 лет. До середины 90-х Шавло играл в скромных австрийских клубах, а после переквалифицировался в тренера и работал с молодежкой «Рапида» вплоть до 2001 года.

«Разница, конечно же, была налицо! Вена — красивый европейский город. Не скажу, что Москва хуже, но после нашей неразберихи, которая царила в СССР в конце 1980 годов, я попал в цивилизованное, стабильное общество», — объяснял Шавло свое желание жить в Австрии в те годы.

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