Дзагоев получил серьёзную травму и готов завершить карьеру, греки убеждают его остаться

По информации источника, 33-летний бывший игрок сборной России, подписавший контракт с клубом в конце сентября, в последнее время страдал от травмы, и это событие, похоже, привело его к решению «повесить бутсы на гвоздь». Клуб сказал ему, что они готовы подождать его разумное количество времени, чтобы он изменил своё мнение, но он, похоже, не убеждён, и на этом его присутствие в команде, скорее всего, закончится.