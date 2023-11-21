«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Интер Майами» Месси в феврале: «Последний танец»

Турнир запланирован на первую неделю февраля. Точное расписание станет известно позже. Организаторы турнира назвали предстоящее противостояние команд Криштиану Роналду и Лионеля Месси «The Last Dance» (Последний танец).

38-летний португалец выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. В текущем сезоне он провел за команду 17 матчей, забил 16 мячей и отдал 9 результативных передач.